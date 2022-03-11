Ливни в Шымкенте: впереди еще неделя дождей

По прогнозам синоптиков сильный дождь и гроза снова накроют город 12, 17 и 18 марта.

Департамент по ЧС просит горожан, руководителей организаций и учреждений очистить ирригационные системы от мусора, пока погода дала передышку.

Аномальный дождь стал причиной километровых заторов на автодорогах Шымкента. Владельцам транспортных средств пришлось выбираться из ловушки практически вплавь. Автомобили переставали работать на ходу. Некоторые пришлось вытаскивать при помощи эвакуаторов. Помогали водителям, у которых заглохли машины прямо на проезжей части, и сотрудники полиции.

Жители говорят, «надели резиновые сапоги, и даже в них вода попала».

Бурный поток устремился во дворы жителей микрорайона Айкап. Когда вода стала подбираться к домам, горожане вызвали спасателей.

Лесбай Маямеров , житель мкр. Айкап:

«Позвонили в ЧС. Они приехали, помогли. На помощь пришли и соседи, делали всё, чтобы вода не затопила дома. На всякий случай, мы попросили у спасателей мешки с песком. Говорят, что дожди будут идти еще 10 дней».

Торегали Уркимбаев, начальник отдела департамента по ЧС г. Шымкента:

«Пользуясь случаем, призываю жителей города соблюдать меры безопасности. Необходимо очистить арыки возле дома. Объявлено штормовое предупреждение. Казгидромет предупреждает, осадки ожидаются еще неделю».

Синоптики подтверждают, аномальные ливни снова накроют Шымкент, ситуация может ухудшиться. Понизится и температура воздуха. 18 марта в Шымкенте похолодает до + 3-5, а в горах выпадет снег.

Асем Нурлыбаева, инженер-синоптик Туркестанского областного филиала РГП «Казгидромет»:

«В Шымкенте 12 и 13 марта ожидается дождь, временами сильный, местами гроза. 17 и 18 марта — осадки, днем сильные дожди, временами грозы. В горных районах ждем дождь с переходом в снег».

Кризисный центр принимает звонки от жителей по номерам: 112, 101 и 109. В колл-центр Айкомек за прошедшие сутки поступило более 500 звонков

Тогжан Абиш , главный эксперт центра » 109 Ай көмек»:

«Все звонки наши операторы направляли службам города. Они в свою очередь после принятых мер с фотографиями отправляли ответы, что сделано и что еще необходимо сделать» .

Специалисты уверяют, ни одна жалоба шымкентцев не останется без внимания. Все звонки записываются и проверяются.