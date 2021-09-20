По инициативе акима города один год назад в Шымкенте был открыт центр «IKOMEK 109».

Через центр жители города могут без посредников связывать людей, которые нашли или потеряли вещи в общественном транспорте, в людных местах и так далее.

В этом году сотрудники центра совместно с ответственными учреждениями нашли 592 потерянных шымкентцами предмета: было обнаружено 217 сумок, 144 кошелька, 129 файлов с документами, 15 часов, 6 средств сотовой связи, 4 ноутбука, 3 домбры, 2 обуви и 72 платежные карты.

Найденные платежные карты, документы размещаются на странице центра в социальной сети Instagram в виде Stories в @ikomek109.shymkent. Граждане могут увидеть утерянные документы на этих страницах.

Уважаемые жители города! Если у вас есть вещи, которые вы также потеряли или нашли, вы можете связаться с центром iKomek 109 Shymkent следующими способами:

1. позвонив по единому бесплатному номеру 109;

2. запись на WhatsApp +7 (777) 710-91-09;

3. написать в личку в Instagram @ ikomek109. shymkent;

4. Facebook: IKomek Shymkent

5. оставить заявку через TELEGRAM-bot @shymkentonlinekz_bot.