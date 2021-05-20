В дежурную часть Толебийского РОП поступила информация о том, что некие жители района занимаются сбытом и распространением наркотических средств.

Полицейские провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, чтобы довести дело до суда.

В результате проведённой в течение двух месяцев тщательной и скрупулёзной работы оперативники вышли на след наркосбытчиков.

В течение суток полицейские задержали сразу 6 подозреваемых и доставили в отдел полиции.

Все задержанными оказались местными жителями, из них 4 ранее судимые.

При обыске в доме подозреваемых сотрудники полиции обнаружил и изъяли наркотические вещества и направили на экспертизу. Согласно заключению, изъятые в качестве вещественных доказательств наркотики являются марихуаной общим весом около 90 грамм.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. подозреваемые взяты под стражу.

Выясняются все обстоятельства и каналы поставки наркотических средств.

Также установлено, что подозреваемые причастны к квартирным кражам и скотокрадству.