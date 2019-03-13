Перевезти крупную партию гашиша задержанную в Шымкенте девушку, по ее словам, уговорил знакомый из Алматы.

28-летнюю девушку арестовали в Шымкенте по подозрению в торговле наркотиками.

Во время задержания в автомобиле подозреваемой было обнаружено наркотическое вещество. Кроме того, наркотические вещества были изъяты и из ее квартиры в микрорайоне «Нурсат». В результате предварительной экспертизы было установлено, что эти вещества являются наркотическими препаратами.

По словам подозреваемой, заняться этим ее уговорил знакомый, который проживает в г Алматы. Парень, с которым она познакомилась в одном из ночных клубов Алматы, предложил девушке о незаконном обороте наркотических веществ.

Об этом рассказал судья специализированного следственного суда Шымкента Сержан Айнабеков. «Подозреваемой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 297 УК РК. Определена мера пересечения, два месяца под стражей», — подчеркнул судья Сержан Айнабеков.

Жанар Есенбекова