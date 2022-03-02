В Шымкенте задержан наркосбытчик с тысячами доз мефедрона

Более пол килограмма синтетических наркотиков изъяли полицейские в третьем мегаполисе страны.

Об этом сегодня сообщил заместитель начальника департамента полиции полковник Арман Бейсенбаев.

«В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» в наше поле зрения попали два молодых человека. Их с поличным задержали на одной из улиц города на автомашине «BMW». При проверке в сумке пассажира оперативники управления по противодействию наркопреступности изъяли полиэтиленовый пакет с содержимым похожим на синтетический наркотик», — пояснили в полиции.

Как стало известно, эксперты дали заключение, что это наркотик синтетического происхождения «Мефедрон» весом 538 грамм. Это примерно более 1000 доз. Во время обыска у них по месту проживания изъяты весы, пакеты для наркотиков и кабели. На сегодня установлено также, что задержанные занимались расфасовкой и оптовой реализацией синтетических наркотиков.

Подозреваемые уже под стражей. В отношении задержанных проводят досудебное расследование по статье «Незаконные изготовление, переработка, перевозок в целях сбыта». Следствию предстоит установить каналы поставок синтетических наркотиков в Шымкент.

С начало года оперативными подразделениями ДП г. Шымкента выявлено 13 фактов наркосбыта, 1 факт незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере и из незаконного оборота изъято свыше 800 грамм синтетических наркотиков.