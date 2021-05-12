Заметившая его жительница дома позвала на помощь полицейского, живущего по соседству, передает Polisia.kz.

Примерно в 20:30 часов вечера в Жетысайский РОП обратился полицейский Ерик Усербаев, который с поличным задержал подозреваемого в ограблении, и попросил отправить следственно-оперативную группу на улицу С. Ерубаева города Жетысай. Как выяснилось, мужчина проник в дом соседей и пытался похитить телевизор стоимостью 400 тысяч тенге. Когда хозяйка дома заметила его, грабитель напал на женщину, нанес несколько ударов и потребовал отдать золото и деньги. В этот момент потерпевшая позвала на соседа-полицейского. Услышав свое имя, страж порядка сразу же прибежал к дому соседей.

Злоумышленник попытался скрыться, однако сотрудник полиции не дал ему реализовать план. Задержанный оказался ранее неоднократно судимым жителем Шардаринского района.

Следствием установлено, что до совершения грабежа подозреваемый незаконно вскрыл автомашину другого жителя района и похитил ценные вещи. В настоящее время по данным фактам проводится возбуждено уголовные дела по двум статьям УК РК: 191 “Грабеж” и 188 “Кража“. Ведется расследование. Подозреваемый находится под стражей.