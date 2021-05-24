Военнослужащие срочной службы, призванные этой весной из Алматинской и Туркестанской областей, приведены к военной присяге.

В течение месяца после призыва новобранцы прошли курс молодого бойца, в ходе которого изучили основы строевой, физической, огневой подготовки, общевоинских уставов, выполнили практические стрельбы.

Торжественная церемония принятия присяги прошла на плацу бригады.

– Каждый из вас должен настойчиво овладевать знаниями, навыками, умениями, иными словами – совершенствовать боевую выучку, воинское мастерство, быть в своей воинской специальности настоящим профессионалом. Будьте верны священной клятве, – обратился к новобранцам заместитель начальника главного управления идеологической работы Сухопутных войск полковник Нуржан Омерзаков.

В завершение мероприятия воины-десантники продемонстрировали элементы рукопашного боя, строевые приёмы с оружием и прошли торжественным маршем.

В этот же день к военной присяге также приведено молодое пополнение бригады морской пехоты.