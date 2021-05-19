За прошедшие сутки в городе Шымкент вакцинировано 2 874 человека: I компонент – 1 282, II компонент – 1 592.

Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 164 978 граждан. Из них 68 472 человека получили два компонента вакцины.

На 18 мая зарегистрирован 81 случай заражения КВИ. 22 человека госпитализированы в инфекционный стационар, 59 человек взяты на домашний карантин. В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 1 406 мест (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ЦГБО имени Орынбаева — 70 коек, лечебный центр №14 – 250, городской перинатальный центр – 30, реабилитационный центр №2 – 100, городская клиническая детская больница – 10, городской кардиологический центр Шымкент – 6).

Также за минувшие сутки проведена проверка 721 объекта. Из них в 15 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Единственный способ победить эпидемию — вакцинация. Призываем жителей города относиться ответственнее к своему здоровью и как можно скорее привить вакцину.