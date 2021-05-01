В Шымкенте активно ведутся работы по вакцинации.

За прошедшие сутки в городе вакцинировано 9 901 человек: I компонент — 8 868, II компонент — 1 033. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 112 814 человек. Из них 13 482 человека получили два компонента вакцины.

На 30 апреля зарегистрировано 105 случаев заражения заболевания КВИ (симптомные — 68, бессимптомные — 37). 23 человека госпитализированы в инфекционный стационар, 82 человека взяты на домашний карантин. В настоящее время наполняемость койко — мест в специализированных инфекционных стационарах составляет 42%.

На постоянном контроле соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на территории города. За прошедшие сутки проведена проверка 451 объекта. Из них на 11 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

В Шымкенте растет количество прививочных пунктов. Каждую неделю поставляются дозы вакцины. Приглашаем жителей принять участие в массовых прививках.