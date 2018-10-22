Клиника «Сымбат Нур» вошла в топ самых популярных шымкентских поликлиник. В популярном среди горожан мобильном приложении «ФМС: Народный контроль» эта клиника вошла в тройку лучших — шымкентцы отдают предпочтение комфорту.

В небольшом уютном фойе поликлиники не многолюдно. Но очередей сотрудники и не ожидают. Упор делает не на количество, а на качество медицинского обслуживания. Улыбчивая медицинская сестра в регистратуре поднимает настроение даже самым скептически настроенным пациентам.

В приложении «ФМС: Народный контроль» обозначены все учреждения здравоохранения, которые внесены в базу Фонда медицинского страхования. Здесь указаны адрес и телефон медучреждения. Но, конечно, самая главная функция приложения — оценка медучреждений. Звездочки выставляются по четырем параметрам: время ожидания, отношение медперсонала, четкость и понятность рекомендаций, условия оказания услуг. И последний, пятый вопрос — вы бы рекомендовали это медицинское учреждение? Да или нет?

Записаться на прием к терапевту не составляет никакого труда. Тем более, что пациентов, которые обратились за прикреплением именно к этой поликлинике, принимают сразу. Одним из факторов выбора клиники у пациентов было удобное расположение — вокруг клиники частный сектор и государственных учреждений не много.

Галина Андреевна Севрюкова живет неподалеку от клиники «Сымбат Нур». Женщина пришла прикрепляться именно сюда одной из первых.

«Мы заходили в этот центр еще летом, — рассказывает женщина, — так удобно! Но в регистратуре сразу сказали, что скоро стартует компания прикрепления. Мы с соседками немного подождали и в первый же день пришли. Не пожалели ни на минуту. Такие врачи внимательные! Весь персонал вежливый. Мы, пенсионеры, отвыкаем от такого заботливого отношения к своей персоне, уже привыкли, что очереди, что люди ругаются между собой, что у всех нервы. А здесь как «королевы» ходим, к нам внимательны, предупредительны…»

И никаких «лишних», на взгляд пациентов, лекарств.

«Все по делу выписывает моя терапевт, — продолжает Галина Андреевна, — вот предложила один препарат, он дорогой, но сразу предупредила. Говорит, что есть заменители. Я подумаю… Это ведь когда отношение доброжелательное, сразу легче становится, как будто болезни отступают…»

Так же посетители отметили широкий спектр медицинских услуг, которые предоставляет клиника. Не останавливает горожан даже то, что часть из них платная. Главное, не нужно бегать по врачам и сдавать анализы, проходить обследование в разных концах города. Для человека, который обращается к врачу по состоянию здоровья — эти детали очень важны.

Узкие специалисты ведут прием в стенах клиники, нужно только получить направление от терапевта и записаться на прием к нужному врачу. Консультируют в клинике «Сымбат Нур» кардиолог, невролог, гастроэтнеролог, уролог, гинеколог и лор. Есть отделения офтальмологии, стоматологии, дерматологи. Прямо здесь, в одном здании можно пройти все виды новейших исследований.

«Наши пациенты уверены в удобстве. Все специалисты здесь, все исследование. Если житель Шымкента лечится у нас, прикреплен к нашей поликлинике, то ведь и многие дорогостоящие исследования он по направлению проходит бесплатно. Да и лечебные поцедуры. Наша гордость ЛОР-комбайн, к примеру, уникальный аппарат, такой есть только у нас и в областной больнице. И нашим пациентам это лечение доступно. Есть дневной стационар. А скоро, после оформления необходимых документов, в нашей клинике откроется хирургия. Будут операции…», — рассказал главный врач медицинского центра «Сымбат Нур» Батеш Айтбайулы.

Вопрос «вы бы порекомендовали это учреждение?» лежит в основе знаменитого NPS — индекса потребительской лояльности. Этот индекс внедрен во многих коммерческих компаниях мира. Именно по нему определяют успешность той или иной организации. Разработчики индекса пришли к выводу: пользователь может отвечать на вопросы в большей или меньшей вероятностью правдивости, но именно на этот вопрос в подавляющем большинстве случаев дается честный ответ.

А как вы выбираете поликлинику? Что для вас главное? Расставьте свои приоритеты.