На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-апрель 2021 года.

О развитии экономики доложил министр национальной экономики Асет Иргалиев. По итогам января-апреля 2021 года темп роста ВВП вышел в положительную зону, составив 0,7%, впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов.

По словам А. Иргалиева, экономика Казахстана переходит к восстановительной динамике роста. Рост сферы услуг вышел в плюсовую зону раньше, чем было спрогнозировано. Восстанавливается внутренний спрос. Наблюдается динамичный и устойчивый рост в отраслях обрабатывающей промышленности.

Отмечается значительный рост инвестиций в основной капитал в недобывающих отраслях экономики. В целом, наблюдаются качественные изменения структуры роста экономики. «Основным драйвером развития экономики стал устойчивый рост в реальном секторе в текущих условиях. В отчетном периоде т.г. без учета горнодобывающей промышленности рост в реальном секторе составил 7,9%. Продолжается высокий рост в строительстве, информации и связи, обрабатывающей промышленности, водоснабжении, электроснабжении и сельском хозяйстве.

Необходимо отметить, что обрабатывающая промышленность показала максимальный рост за последние 10 лет», — проинформировал министр нацэкономики. Восстанавливается сфера услуг. На фоне роста торговли на 5,7%, сектор услуг показал положительный рост. Отмечается динамичный и устойчивый рост в отраслях обрабатывающей промышленности. Это свидетельствует о конкурентоспособности данного сектора. Двузначное увеличение производства зафиксировано в машиностроении на 20,6%, в том числе в автомобилестроении — на 25,4%, строительных материалов — на 26,5%, продукции химической промышленности — на 11,2%, пластмассовых изделий — на 18,5%, фармацевтики — на 26,2%, одежды — на 23,6% и мебели — на 19,5%.

Наблюдается высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях, создавая основу для устойчивого и качественного развития экономики через ее диверсификацию. Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 32,3%. Значительный рост инвестиций отмечается в обрабатывающей промышленности в 2,1 раза, строительстве — на 72%, сельском хозяйстве — на 66%, сфере информации и связи — на 61%, торговле — на 28,3%, транспорте — на 27,6% и операциях с недвижимым имуществом — на 27,5%. В январе-марте внешнеторговый товарооборот достиг $19,7 млрд, в том числе экспорт — $11,5 млрд. При этом экспорт несырьевых товаров вырос на 15% до $4 млрд. Импорт товаров составил $8,2 млрд. Положительный торговый баланс превысил $3,3 млрд.

Как отметил А. Иргалиев, в целом по обрабатывающей промышленности рост ускорился до 7,7%. 13 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в г. Алматы, г. Нур-Султан и Алматинской области. Высокая инвестиционная активность наблюдается во многих регионах. Наилучшие показатели отмечаются в городах Алматы, Нур-Султан, Туркестанской и Жамбылской областях.

Стоит отметить, что строительная отрасль демонстрирует высокую динамику роста. Объем выполненных строительных работ вырос на 12,5%. Все регионы показали положительный рост, за исключением Западно-Казахстанской области. Высокий рост строительно-монтажных работ отмечается в Туркестанской, Кызылординской областях и г. Алматы. Активно ведется строительство жилья. По итогам января-апреля т.г. ввод жилья вырос на 13,3%, составив 3,5 млн кв. м жилья.

На этом фоне все регионы показали положительный рост, кроме Павлодарской и Алматинской областей. Сельское хозяйство удерживает стабильные темпы роста. Выпуск продукции увеличился на 3%. В 13 регионах наблюдается положительная динамика. Наибольший рост показала Акмолинская область. «В целом, стабильные темпы роста обеспечиваются мерами господдержки, которые направлены на стимулирование инвестирования в сельхозпереработки, лизинг сельхозтехники, реализацию инвестиционных проектов по повышению самодостаточности экономики», — сказал глава ведомства.

Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем 7 показателям положительный рост отмечается в 2 регионах — г. Шымкент и Мангистауской области. По 6 показателям наблюдается рост в 5 регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская, Карагандинская и Костанайская области. В 9 регионах зафиксирован рост по 4-5 показателям.

В Западно-Казахстанской области только по 2 показателям отмечается рост. В целом улучшается ситуация по торговле и транспорту, что свидетельствует повышение деловой активности в регионах. По торговле наблюдается рост в 13 регионах. При этом выросла розничная торговля на 6,2%, что свидетельствует о восстановлении внутреннего спроса. По транспорту помимо Атырауской области, также в положительную зону вошли Мангистауская область и г. Шымкент.