Разрыв между бедными и богатыми ощущается сильнее в Казахстане

Бедные богатеют, богатые беднеют.

Разница между зарплатами в регионах страны становится все ощутимее. По данным аналитиков, в третьем квартале этого года зарплата выросла только у жителей Атырауской области. Там средний оклад традиционно самый высокий в стране, больше 600 тысяч тенге. Меньше всего получают жители Туркестанской области, примерно 250 тысяч тенге. При этом за последние три месяца зарплата там упала почти на 17%. Оплата в богатом регионе почти в 2,5 раза превышает бедный. При этом экономисты говорят, средняя зарплата по стране еще ниже. Ее считают без учета некоторых категорий населения.

«Я нашел на сайте национальной статистики среднюю зарплату именно на 9 миллионов человек, работоспособных, это около 150 тысяч тенге, получается средняя зарплата по стране. При этом 0,2 процента граждан получают зарплату свыше 10 миллионов тенге, а 90% получают ниже 100 тысяч тенге», — говорит Марат Абдурахманов, экономист.

По словам экономиста, это провоцирует рост населения в более богатых регионах. А также формирует не самые положительные настроения в обществе. Специалисты популярного сайта по поиску работы Headhunter говорят, объявления, где предлагают зарплату выше 450 тысяч тенге составляют пятую часть всех вакансий.

«Сюда входят начинающие IT специалисты, которые еще не получили какого-то значительного опыта, административный персонал, маркетологи, финансисты, бухгалтеры, аналитики, в большинстве своем на такую зарплату могут рассчитывать квалифицированные специалисты имеющие ряд навыков», — говорит Рахима Махмудова, менеджер по маркетингу и PR компании Headhunter.

Самые высокооплачиваемые профессии, где предлагают оклады больше миллиона тенге, составляют всего 4% объявлений. Работодателям готовым раскошелиться требуются квалифицированные айти-специалисты, работники сферы продаж, врачи высшей категории и топ-менеджеры с опытом работы.