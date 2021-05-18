9 апреля 2020 года решением акима города Шымкент на реке «Сайрам-су» в жилых массивах Сайрам и Базаркакпа была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

Данное решение принято в связи с необходимостью локализации и ликвидации последствий размыва берегов реки «Сайрам-су».

Из чрезвычайного резерва акимата города предусмотрены средства на берегоукрепительные работы реки «Сайрам-су». По данным департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкент, на сегодняшний день запланированные работы выполнены в полном объеме.

В связи с отсутствием угрозы на реке Сайрам-су аппаратом акимом города подготовлено решение о закрытии ранее объявленной чрезвычайной ситуации и направлена в Министерство Юстиции РК.