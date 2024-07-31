Тело 16-летней девочки нашли спасатели

Завершены поиски утонувшей девочки, передает OTYRAR.

Погибшую обнаружили в 500 метрах от места происшествия, ниже по течению.

Напомним, 16-летняя жительница Туркестанской области проводила выходной с друзьями в Сайрам-Угамском национальном природном парке.

В какой-то момент она решила сделать селфи рядом с бурной горной рекой, поскользнулась и упала в ледяную воду.

Поиски продолжались трое суток. Девочку искали спасатели-водолазы, сотрудники полиции, волонтеры, работники лесного хозяйства и родственники.

Работу спасателей затрудняло сильное течение и ледяная вода. Погибшую удалось найти только сегодня.