На праздничном кителе 98-летнего Сарсена ата, награды, доставшиеся такой дорогой ценой.

Это орден Великой Отечественной, награждён ветеран и медалью маршала Советского Союза Жукова. Сарсен Абдинуров на фронт призвался с братом в 1943 году. Воевал в составе 368-го и 823-го стрелкового полка первого Украинского фронта. Победу пехотинец застал в Берлине.

Гульнар АБДИНУРОВА, дочь ветерана:»Отец не любит вспоминать о войне. Но я помню один рассказ. Отец после окончания войны остался служить, восстанавливал разрушенные города. Немецкие дети вначале боялись советских солдат. Потом, убедившись в добродушии наших военных перестали бояться. Мы очень любим папу и желаем долгих лет жизни»

Сарсен тянулся к знаниям, в 1951 году поступил в высшую Алматинскую правовую школу, продолжил учебу в КАЗГУ. Историк и юрист по образованию был нарасхват. Выбрал — советско-партийную работу. Ответственность, неравнодушие к судьбам людей обращавшимся в областной исполнительный орган за поддержкой, снискали уважение.

Рая АБДИНУРОВА сноха ветерана:»60 лет как я пришла в эту семью. Сарсен ага с Жумакуль апай ко всем относились хорошо. Никогда не слышала, чтобы они повысили голос на кого-то. Добрые и чуткие. Секрет здравия и долголетия, наверное, в этом. Удивительно его не задела ни одна вражеская пуля»

И в кругу семьи и в родном селе Кемербастау о фронтовике отзываются, как об исключительно скромном человеке. Жена Жумакуль, которую Сарсен ата называл ласково — Жумаш, пять лет назад умерла… Заботой и вниманием ветерана окружили дети и родственники.