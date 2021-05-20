17 мая 2021 года в 16.25 часов поступило сообщение о проникновении змеи внутрь жилого дома, расположенного по улице Сайран в микрорайоне Таскен города Шымкента.

По сообщению прибыло спасательное подразделение во главе с главным спасателем оперативно-спасательного отряда К.Нускабаевым. Спасатели поймали змею и отнесли в безопасное место.

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С середины апреля по конец мая у змей длится процесс спаривания. В этот период они наиболее опасны и проявляют наибольшую агрессию. Как вести себя при встрече с рептилией и как избежать укуса змеи.

В первую очередь не пытаться ее идентифицировать. Отойти от нее на 1,5 – 2 метра, в таком случая змея не будет бросаться на человека. В случае, если Вас укусила змея, нужно в первую очередь – занять горизонтальное положение и как меньше двигаться. Не пытаться самостоятельно удалить яд из раны, не перетягивать жгутом место укуса, так как это может нанести негативные последствия человеку. Выпить антигистаминные препараты, пить много воды и как можно быстрее доставить человека в больницу

Во избежание змей на территории частных домовладений — расчищать участки вокруг дома, герметизировать расщелины в фундаменте. В случае обнаружения змей сообщите по телефону «112», сообщили в Группе по связям с общественностью ДЧС г. Шымкент.