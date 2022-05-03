Змея заползла во двор детского сада в Шымкенте

С начала мая спасатели 6 раз выезжали на ловлю змей в домах южного мегаполиса, передает OTYRAR.

Как сообщили в ДЧС г. Шымкента, змея пробралась на территорию дошкольного учреждения в центре города. К счастью обошлось без жертв. Прибывшие на место спасатели поймали рептилию с помощью специального инструмента и вывезли в безопасное место.

Кроме этого, сотрудникам ДЧС за первые дни мая удалось обезвредить еще 5 змей. Нежданный гость застал врасплох и жителей микрорайона Азат. Змея заползла внутрь частного дома.

Еще несколько человек обнаружили змей на территориях своих домов в отдаленных микрорайонах. Во всех случаях спасатели поймали змей и вывезли в безопасное место. Пострадавших нет. Укусов не зарегистрировано.