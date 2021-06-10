Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент Ержан Жолдасов провел брифинг о временном отключении газа в связи со строительством развязки на пересечении улиц Д. Кунаева и Т. Рыскулова в городе.

В настоящее время ведется интенсивное строительство развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева. Согласно проекту, предусмотрены работы по замене газопровода высокого давления диаметром Ø 315 мм. В связи с этим возникает необходимость подключения перенесенного газопровода к существующему газопроводу.

По словам руководителя управления, данная работа будет проводиться в соответствии с планом с 9:00 часов 10 июня и до 15:00 часов 11 июня 2021 года. Из данного газопровода природным газом обеспечены 600 квартир в микрорайоне Нижний Отырар, здания, жилые дома частного сектора, расположенные в квартале улиц Рыскулова – Кунаева – Дулати – Байтурсынова – Жандосова, а также здания, социальные объекты, расположенные по северной части улицы Рыскулова.