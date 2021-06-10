В эфире программы «Час с Яворским» известный в СНГ адвокат Евгений Яворский рассказал подробности громкого дела о гибели гражданки РК Томирис Байсафа в Москве. Адвокат представляет потерпевшую сторону.

Как пояснил адвокат, мама погибшей Жанна Ахметова в сейчас шоке от решения присяжных по громкому делу. Шокированы и представители следствия, которые вели это дело.

«Показания, которые подсудимый давал в суде, не соответствуют тем, которые он давал раньше. Подсудимый менял три раза свои показания. Была переписка, где ребята ругались часто, он ее ревновал. И вот потом такие последствия. Причем о том, что Томирис несколько раз хотела совершить суицид, говорит только подсудимый, больше никто», — рассказал Евгений Яворский.

Хочу дальше жить — записки Томирис

Как рассказал адвокат девушка вела дневник, в котором писала, что хочет окончить МГИМО, отпустить и забыть Меджидова. У нее не было планов разбиваться. Она писала что хочет жить, она была жизнерадостным человеком, — рассказал Евгений Яворский.

«Важно понимать, что с марта месяца не могли сформировать коллегию присяжных, из сорока человек выбрали шесть человек и двух запасных. После того как состав присяжных был определен, двое из этого состава взяли самоотвод в тот же день, на их место пригласили запасных. Я просто в шоке, почему присяжных не убедили весомые доводы», — рассказал Евгений Яворский.

Не попросили прощения

Как стало известно, что обвиняемая сторона не встретилась с матерью погибшей. Когда девушка умерла, ее тело привезли в Нур-Султан.

«Для меня очень странно, что они даже не извинились и не встретились с матерью девушки. В суде сторона обвинения представила все доказательства, причем интересно, что по закону РФ, если Меджидов в свое время был без адвоката, то эти показания нельзя зачитывать. На суде представляли его три адвоката, у них было несколько ходатайств, одно из которых было на 70-ти листах, где огромное количество воды. Я пытаюсь понять, почему суд присяжных вынес такое решение. Мне кажется, что наши страны не готовы к присяжным заседателям», — рассказал Евгений Яворский.

Не виновен

Почему такое решение принял суд присяжных неизвестно, мама Томирис не намерена останавливаться на этом.

«Коллегия присяжных состояла из шести человек, из них пять человек сказали, что он невиновен, а один сказал что виновен», — сказал Евгений Яворский.

Сейчас сторона потерпевшей готовит апелляцию. Обвиняемого выпустили на свободу в зале суда.

Напомним, об этой громкой истории СМИ много писали весной прошлого года. Во время перемены казахстанскую студентку, 21-летнюю Томирис Байсафа, нашли под окнами МГИМО, а до этого в аудитории на 4-м этаже она выясняла отношения с бойфрендом — сыном влиятельного бизнесмена из Дагестана.

Следователи так и не успели опросить девушку. Томирис впала в кому и спустя три недели умерла в НИИ Склифосовского.