Автоугонщика задержали туркестанские полицейские, передает Polisia.kz.

В Арысский РОП поступило сообщение от участкового инспектора МПС, к которому обратился один из местных жителей о том, что на трассе Арысь-Шардара неизвестные угнали у него автомобиль Niva. Получивший сообщение страж порядка оперативно прибыл на место происшествия и провел необходимые мероприятия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейский задержал подозреваемого на расстоянии 15 километров от места преступления.

Следствием установлено, что подозреваемый заметил на дороге автомобиль с открытыми дверями и ключами зажигания, затем угнал авто, чтобы быстрее добраться до нужного ему места. Похищенную машину вернули владельцу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“. Подозреваемый находится под подпиской. В свою очередь автовладелец выразил благодарность сотрудникам полиции Арысского РОП.