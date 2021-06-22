Это итоги работы за пять месяцев 2021 года.

Из 480 тысяч госуслуг 412 452 услуг оказаны в «бумажном» виде, более 50 тысяч – по социальным вопросам, и около 45 тысяч услуг по линии недвижимости и земельного кадастра.

По словам директора филиала НАО «Правительство для граждан» по городу Шымкент Данабека Исабекова, только в секторах самообслуживания «ConnectionPoint» за это время оказано более 45 тысяч консультаций и услуг.

«Нашей главной задачей является повышение цифровой грамотности населения. Возможность получить госуслуги в электронном виде серьезно экономит гражданам время и деньги, и мы делаем все возможное, чтобы люди могли быстро в удобно получать все необходимые документы.

В каждом отделе функционируют сектора самообслуживания, в которых граждане могут самостоятельно получить электронные справки, поставить ребенка в очередь в садик, оплатить штрафы и госпошлины. Для этого им достаточно иметь ЭЦП, которую можно оформить здесь же в ЦОНе», — сказал Данабек Исабеков.

Отметим, что с начала года около 70 тысяч шымкентцев получили ЭЦП. Добавим, что в городе функционируют три специализированных ЦОНа. Граждане могут получить и заменить водительские удостоверения и перерегистрировать свое авто. С начала года в спецЦОНах перерегистрировали 148 тысяч авто, а водительские удостоверения получили 29 тысяч шымкентцев.

Как рассказал Данабек Исабеков, корпорация работают над тем, чтобы граждане с особыми потребностями получали госуслуги на дому качественно и своевременно. Для этого необходимо позвонить по номеру единого контакт-центра 1414 и оставить заявку. Сотрудник ЦОНа свяжется с заявителем и договорится об удобном времени выезда к клиенту. Во время таких выездов сотрудники осуществляют прием и выдачу документов, а при необходимости обучают клиентов получать государственные услуги самостоятельно через портал электронного правительства.

Напомним, что в начале июня в Шымкенте был запушен сервис по доставке готовых документов из ЦОНа до двери. Стоимость услуги — 970 тенге.