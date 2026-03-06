Как изменится график работы ЦОНов в праздничные дни

Филиал государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкенту сообщил о режиме работы ЦОНов и спецЦОНов в период празднования Международного женского дня.

Как отметили в организации, в праздничные дни обслуживание граждан проводиться не будет.

«В воскресенье и понедельник, 8 и 9 марта, все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные отделения, работать не будут», — сообщили в филиале госкорпорации.

При этом в субботу, 7 марта, дежурные ЦОНы и спецЦОНы будут принимать посетителей в сокращенном режиме.

«В этот день дежурные отделения будут работать с 9:00 до 13:00 часов», — уточнили в филиале.

В организации также подчеркнули, что в остальные дни, не совпадающие с праздничными датами, центры обслуживания населения продолжат работу в штатном режиме согласно установленному графику.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальном сайте госкорпорации gov4c.kz, на странице в Instagram, а также получить информацию по номеру 1414.