В наши дни рак молочной железы является наиболее распространенным злокачественным заболеванием и ведущей причиной смертности среди женщин во всем мире.

В РК стабильно занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости женщин, и второе место в общей структуре онкологических заболеваний населения.

Уникальный центр в Шымкенте помогает женщинам справиться с таким тяжелым недугом, как рак молочной железы. Помимо полного скрининга, с 10 июня здесь проводят и малоинвазивные операции. Специализированный блок открылся на базе Маммологического Центра DiVera. Уже более 3000 женщин прошли скрининг на базе Центра в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Современное высокоточное оборудование позволяет ставить диагноз на самых ранних стадиях. Порою, даже тогда, когда уже испробованы все методы диагностики.

В планах — расширение услуг вплоть до имплантационных операций.

Операционный блок в Маммологическом центре DiVera позволяет пациентам по выявленным патологиям молочной железы получить оперативное лечение на самом высоком уровне. Такого рода проблемы могут возникать не только у женщин.

Пройти скрининг пациенты могут в удобное для них время, включая выходные и праздничные дни.

Маммологический Центр DiVera расположен по адресу: г. Шымкент, ул. Байтерекова, 51/1. Телефон для справок: +7 701 961 41 72

Лицензия № 17006211, выдана 11.04.2017 г. Акимат г. Нур-Султан