Жители мкр Нуртас не могут разобраться в сложной для них ситуации.

А все дело в том, что несколько домов, построенных на законном основании, спустя 8 их просят каким-то образом передвинут или просто снести.

-Люди живут в этом доме много лет. Как вдруг приходит неизвестный и заявляет — это мой участок, — говорят жители.

Как разорвать замкнутый чиновничий круг жильцы микрорайона Нуртас не знают.

10 лет назад Ырысбек Кенжебаев приобрел участок, оформил его, построил дом. Едва семья стала обживаться на новом месте, как грянул гром: оказалось, что в документах на строительство произошла неразбериха. И теперь дом надо … ПЕРЕДВИНУТЬ… на несколько метров! И таких законно-незаконных строений насчитали девять!

По словам Ырысбека Кенжебаева, они уже устали бороться: писали всем, вплоть до Президента. Однако толку нет никакого. Из-за неразберихи в документах, такая ситуация.

Жителям советуют дома передвинуть, а как это сделать? Тогда сносить!

-А кто нам заплатит? Почему мы должны их слушать, когда все мы делали по закону, возмущается Ырысбек Кенжебаев.

В Каратауском акимате поспешили с себя ответственность снять. Мол, кто документы оформлял, пусть тот и разбирается.

Главный архитектор Шымкента Нурлан Архабаев точку в деле ставить не спешит. Если при оформлении документов, был нарушен закон, то в дело должны вмешаться правоохранители!

По совету градостроителя, нуртасовцы написали еще одно заявление, в надежде на справедливое решение.