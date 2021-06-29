Сотрудники акимата Аль-Фарабийского района города Шымкент совместно с правовым центром «Сана сезім» провели республиканскую акцию «Нет насилию в семье».

В акции приняли участие волонтеры «центра доверия «Самғау», Молодежного ресурсного центра, группа «Защита женщин от насилия» Департамента полиции города. В ходе мероприятия в местах массового скопления людей города была проведена разъяснительная работа по профилактике насилия в отношении женщин.

На сегодняшний день в Шымкенте действует правовой центр женских инициатив «Сана сезім», который помогает жертвам домашнего насилия. Центр бесплатно и анонимно оказывает юридическую помощь попавшим в беду девушкам, а также поможет обратиться в полицию и государственные органы.

Мероприятие, начатое 21 июня, продлится до 30 июня.

За помощью можете обратиться по номерам: 8 7252 551 200, 8 708 478 96 63.