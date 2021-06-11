В редакцию телекомпании OTYRAR обратились жители дома по улице Байтурсынова. Они уверяют, в центре города работки пекарня, которая не соблюдает санитарные нормы.

В свой пекарне уверяют, что их работа соответствует всем нормам cанпина. Правда, проверить это не удастся даже санврачам. Их руки буквально связаны запретом проверять малый и микробизнес.

Жильцы дома уверяют, что в пекарне царит антисанитария, а работники там и спят и едят.

Без масок, колпаков и перчаток — видео в редакцию телекомпании OTYRAR прислали обеспокоенные горожане. Пекарня расположена в центре города. Жители ближайших домов жалуются на антисанитарию в цехе, на гарь от трубы, от которой, уверяют люди, нечем дышать.

По словам предпринимателей, жители взъелись на них из-за того, что на месте их лепешечного бизнеса раньше был сквер. Через жалобы, горожане хотят его вернуть.

Видеозаписью заинтересовались санврачи. Правда, нагрянуть в цех с проверкой запрещает мораторий, мало того, официально пекарня не зарегистрирована.

Разрешить проверку может лишь прокуратура и Минздрав, для этого требуется письменное заявление жителей, с указанием наименования предприятия или полного имени, отчества, фамилии владельца бизнеса. Ни того ни другого жильцы, понятное дело, предоставить не могут.

Пекарню закрыли временно. По словам владельцев бизнеса, на ремонт.

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