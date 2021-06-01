Публикации в ряде СМИ о том, что в Казахстане планируется продлить «кредитную амнистию» для граждан, основаны на неправильном толковании журналистами проекта постановления Правительства РК, размещенного на портале «Открытые данные», и не соответствуют действительности.

Как известно, во исполнение Указа Главы государства от 26 июня 2019 года «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан» (далее – Указ) было принято постановление Правительства РК от 15 июля 2019 года «О некоторых вопросах использования средств на снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан» (далее – Постановление).

Постановлением были обозначены сроки списания не позднее 13 декабря 2019 года.

Снижение долговой нагрузки граждан РК производилось в три этапа. На первом этапе списание осуществлено в сентябре 2019 года 507,4 тыс. гражданам на общую сумму 105,2 млрд тенге. На втором этапе в декабре 2019 года – 46,9 тыс. гражданам на общую сумму 9,8 млрд тенге.

В целях осуществления полного охвата лиц, подпадавших под действие Указа, Министерством осуществлено третье списание в апреле 2020 года – 23,4 тыс. гражданам на общую сумму 5,5 млрд тенге.

В связи с этим, Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан проект постановления Правительства РК «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2019 года «О некоторых вопросах использования средств на снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», предусматривающий корректировку срока списания, с учетом фактически проведенной работы в I квартале 2020 года.

На сегодняшний день все работы по списанию задолженности завершены, и их возобновление не предполагается.