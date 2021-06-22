С 17 по 30 июня Департамент полиции Шымкента проводит оперативно-профилактическое мероприятие “Дети в ночном городе”.

За четыре дня ОПМ стражи порядка Абайского района выявили 37 административных правонарушений. По части 1 статьи 132 КоАП РК “Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей в ночное время” к ответственности привлечены два гражданина; по части 1 статьи 442 КоАП РК “Нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с 22 до 6 часов утра” – 4; по части 2 статьи 442 КоАП РК “Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра” – 31 гражданин.

Также в рамках мероприятия проводится работа по посещению семей, в которых проживают несовершеннолетние, состоящие на учете в органах полиции.