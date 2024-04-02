Полиция прокомментировала видео с жестоким избиением подростка

По факту избиения в Сарыагашском районе возбуждено уголовное дело, сообщают в полиции.

Личности несовершеннолетних на видео установлены, все они доставлены в отдел полиции, ведется расследование.

Назначены экспертизы. Причины жестокого избиения подростка выясняются.

«Потерпевший живет с матерью. Его родители в разводе. Подозреваемые – жители того же села, учащиеся 7 и 9 классов. Родители участников конфликта будут привлекаться за невыполнение обязанностей по воспитанию детей», — сообщили в ДП Туркестанской области.

Ответственность руководства учебных заведений и учителей будет рассматриваться на заседании специальной комиссии при акимате района, сообщили в ДП Туркестанской области. Дело находится на контроле у начальника департамента.