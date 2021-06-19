канал

Аким области Умирзак Шукеев ответил на вопросы журналистов на выездном брифинге, организованном Службой центральных коммуникаций на специальной площадке библиотеки «Farab» в городе Туркестан, передаёт Otyrar.kz

Умирзак Шукеев признал, что проблема с питьевой водой в регионе есть. Многие населенные пункты посей день получают воду с перебоями, при этом в некоторых местах вода не чистая.

«Сейчас мы работаем по этому вопросу, да есть проблемы. Мы делаем все чтобы вода подавалась регулярно и главное чтоб она была чистая», — сказал Умирзак Шукеев.

Что касается поливной воды, глава региона пояснил, что сейчас ведутся переговоры с соседним Узбекистаном чтобы, воду получать от соседей.

При этом аким Умирзак Шукеев пояснил, что недопустима ситуация подобная той, которая произошла в некоторых регионах Казахстана.

Для улучшения экологической обстановки древнего города начато строительство крупных водных объектов. В результате СХТП дополнительно получат 200 млн. м3 поливной воды.

В результате капитального ремонта, проведенного на Туркестанском магистральном канале, будет сэкономлено более 60 млн м3 воды, благоустроят 8 км территории. Ранее поливные воды отфильтровывались на 43%, на сегодняшний день в результате бетонирования 36 км канала экономится более 22 млн м3 воды, благоустроено 1,5 км территории вдоль канала.

плотина

 «Согласно проекту «Реконструкция озерной системы Жетиколь» высота плотины была увеличена до 34 метров, и уже в этом году получилось собрать 250 млн м3 воды. Отмечу, данный проект в дальнейшем окажет положительное влияние на улучшение экологической обстановки в Туркестанской области. Уже сегодня можно наблюдать изменение фауны озера и скопление птиц.

Кроме того, разрабатываются проекты по строительству машинного канала от реки Сырдарья и строительство водохранилища «Саркырама». Эти проекты имеют большое значение для обеспечения региона водой», — сказал Умирзак Шукеев.

Вместе с тем через построенное водохранилище «Кенсай — Коскорган – 2» уже поступает 34 млн м3 поливной воды. В настоящее время высота большой плотины увеличена до 26 метров и забетонирована на 40%. В результате уже в этом году  получилось собрать 5 млн м3 воды и не допустить паводков.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА