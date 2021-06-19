Аким области Умирзак Шукеев ответил на вопросы журналистов на выездном брифинге, организованном Службой центральных коммуникаций на специальной площадке библиотеки «Farab» в городе Туркестан , передаёт Otyrar.kz

Умирзак Шукеев признал, что проблема с питьевой водой в регионе есть. Многие населенные пункты посей день получают воду с перебоями, при этом в некоторых местах вода не чистая.

«Сейчас мы работаем по этому вопросу, да есть проблемы. Мы делаем все чтобы вода подавалась регулярно и главное чтоб она была чистая», — сказал Умирзак Шукеев.

Что касается поливной воды, глава региона пояснил, что сейчас ведутся переговоры с соседним Узбекистаном чтобы, воду получать от соседей.

При этом аким Умирзак Шукеев пояснил, что недопустима ситуация подобная той, которая произошла в некоторых регионах Казахстана.

Для улучшения экологической обстановки древнего города начато строительство крупных водных объектов. В результате СХТП дополнительно получат 200 млн. м3 поливной воды.

В результате капитального ремонта, проведенного на Туркестанском магистральном канале, будет сэкономлено более 60 млн м3 воды, благоустроят 8 км территории. Ранее поливные воды отфильтровывались на 43%, на сегодняшний день в результате бетонирования 36 км канала экономится более 22 млн м3 воды, благоустроено 1,5 км территории вдоль канала.

«Согласно проекту «Реконструкция озерной системы Жетиколь» высота плотины была увеличена до 34 метров, и уже в этом году получилось собрать 250 млн м3 воды. Отмечу, данный проект в дальнейшем окажет положительное влияние на улучшение экологической обстановки в Туркестанской области. Уже сегодня можно наблюдать изменение фауны озера и скопление птиц.

Кроме того, разрабатываются проекты по строительству машинного канала от реки Сырдарья и строительство водохранилища «Саркырама». Эти проекты имеют большое значение для обеспечения региона водой», — сказал Умирзак Шукеев.

Вместе с тем через построенное водохранилище «Кенсай — Коскорган – 2» уже поступает 34 млн м3 поливной воды. В настоящее время высота большой плотины увеличена до 26 метров и забетонирована на 40%. В результате уже в этом году получилось собрать 5 млн м3 воды и не допустить паводков.