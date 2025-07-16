Минводресурсов опровергло сведения об отсутствии поливной воды

Фермеры села Байконыс Жетысайского района Туркестанской области на прошлой неделе заявили об отсутствии поливной воды. По их словам, с начала лета хлопковые поля не получали орошения, и урожай оказался под угрозой.

Однако в Министерстве водных ресурсов и ирригации опровергли эти сведения, отметив, что подача воды в регион продолжается.

В селе Байконыс на 1200 гектарах сельхозугодий, по информации местных жителей, более 900 гектаров заняты хлопком. Фермеры утверждают, что с начала лета не проводили полив. Но в Министерстве водных ресурсов заявляют: вода в Жетысайский район поступает, и с начала поливного сезона сюда уже подано свыше 200 миллионов кубометров.

«В первые дни июля планировалось, что по каналу «Достық» в Казахстан будет поступать 80 кубометров воды в секунду. Однако фактически объём составил 50. Это связано с нестабильной ситуацией в водохозяйственной системе Сырдарьи. Сейчас подача продолжается: в Жетысайский район поступает 32 кубометра в секунду, полив проводится по графику, в порядке очередности», — заявили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

Канал «Достық» находится в ведении Туркестанского филиала РГП «Казсушар» и обеспечивает орошение более 84 тысяч гектаров в Жетысайском районе. Право на получение воды имеют только те фермеры, которые заключили договор с оператором.

«В этом году сезон орошения начался почти на 20 дней раньше обычного из-за жары. Благодаря ранней подаче воды, фермеры Туркестанской области уже в середине апреля собрали капусту, в мае — арбузы и дыни, в июне — баклажаны», — рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

Перед началом поливного сезона в районе провели солевыводящие работы на площади 50 тысяч гектаров, использовав более 125 миллионов кубометров воды. Ранее заместитель акима области Нурбол Турашбеков предупреждал о высоком риске дефицита поливной воды в южных районах Туркестанской области. Власти призывают фермеров рационально использовать ресурсы и вовремя оформлять договоры на подачу воды.