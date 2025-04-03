Аким Туркестанской области взял на контроль обеспечение поливной водой

В Туркестанской области сельхозкультуры займут 896 тысяч гектаров. Вопрос обеспечения поливной водой находится под личным контролем акима области. По данным специалистов, уровень воды в водохранилищах соответствует норме, а посевная кампания уже стартовала.

В этом году посевные площади в регионе увеличены на 26 тысяч гектаров по сравнению с прошлым годом. Вопрос о поливной воде обсуждался на заседании аппарата акима. Нуралхан Кошеров поручил активизировать работу в этой сфере и оказать поддержку аграриям.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Сельское хозяйство играет ключевую роль для региона. В период поливного сезона важно обеспечить своевременное поступление воды в рамках установленных лимитов. Регулярно мониторьте состояние ирригационных объектов. В рамках программы «Ауыл аманаты» необходимо внедрять водосберегающие технологии. Работайте качественно, чтобы избежать дефицита воды».

В области идет активная посевная кампания. По словам главы управления сельского хозяйства Файзуллы Байдулаева, для орошения ежегодно устанавливается лимит в 4,9 миллиарда кубометров воды, но спрос вырос до 5,8 миллиарда кубометров.

Файзулла Байдулаев, руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области: «Водохранилища заполнены на хорошем уровне — в среднем 71%. Шардаринское водохранилище — на 87%, Богенское — на 96%. Сейчас через канал Кызылкум в Шардаринский район подается 125 кубометров воды в секунду. Магистральный канал Туркестан обеспечивает в вегетационный период объем 50 кубометров в секунду. Вода поступает в Ордабасинский, Отрарский, Арысский, Бәйдібекский и Сауранский районы».

В прошлом году в области за счет бюджета капитально отремонтировали 11 водных объектов протяженностью 43 километра, механически очистили 1350 километров канав. Водоснабжение улучшилось на площади почти 27 тысяч гектаров.

Сейчас на эти цели выделено 5,4 миллиарда тенге: будет отремонтировано 12 водных объектов длиной 59 километров, очищено 22 километра каналов. Эти меры позволят улучшить орошение более 7,5 тысяч гектаров сельхозугодий.