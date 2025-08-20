20 человек попались на воровстве воды из Шардаринского водохранилища

Из Шардаринского водохранилища незаконно откачивали воду. В Туркестанской области создана мобильная группа по защите водных ресурсов, которая оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов незаконного водопользования.

В ходе рейдов в Мактааральском, Жетысайском, Келесском и Шардаринском районах, а также на территории Шардаринского водохранилища, были выявлены более 20 человек, занимавшихся незаконным отбором воды.

Во время проверки южной части водохранилища сотрудники полиции обнаружили самовольно прорытый оросительный канал протяжённостью почти 4 километра. Площадь незаконно орошаемой земли превысила 140 гектаров.

Для забора воды нарушители использовали тяжёлую технику, тракторы, а также грузовые автомобили марок КАМАЗ и Mercedes. Расход воды составлял около 480 кубометров в час, а общий объём незаконно откачанной воды достиг внушительных 414 миллионов кубометров.

Ермек Усербаев, начальник управления местной полицейской службы ДП Туркестанской области: «Все материалы по фактам правонарушений направлены в Арал-Сырдарьинскую бассейновую инспекцию по регулированию использования и охраны водных ресурсов. Виновные привлечены к ответственности. Мобильная группа ДП Туркестанской области продолжает рейдовые мероприятия».