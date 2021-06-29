Аким Абайского района города Шымкент Бухарбай Парманов ответил на вопросы жителей в прямом эфире на официальной странице акимата города в сети «Instagram».

Аким района доложил о проделанной работе по стратегии развития регионов за 6 месяцев 2021 года.

По словам Бухарбая Рыскуловича, в районе из 34 населенных пунктов 24 обеспечены качественной питьевой водой, что составляет 71%. На сегодняшний день в жилых массивах Жанаталап, Игилик, Тауелсиздикке 20 жыл, Кокбулак и Кызылжар проведены строительные работы.

После завершения строительства магистрального водопровода от источника Комешбулак до улицы К.Тулеметова эти населенные пункты будут обеспечены качественной питьевой водой. Остальные 5 населенных пунктов пользуются привозной питьевой водой.

На территории района из 34 населенных пунктов 26 (80%) охвачены государственной электроэнергией. Остальные 8 населенных пунктов (20%) используют частные трансформаторы.

В 2021 году выделены средства на обеспечение электричеством 8 населенных пунктов. Ведутся строительные работы в микрорайонах Нуршуак, Жанаталап, Ынтымак-2, в западной части Ынтымак-2, жилом массиве Айколь, Акжар.

На территории района 23 населенных пункта (73,5%) обеспечены природным газом, остальные 11 населенных пунктов пользуются твердым топливом. На сегодняшний день ведутся строительные работы в западной части микрорайона Ынтымак-2, Алтынтобе. Для подключения природного газа к двум населенным пунктам (Ынтымак-2, Нуршуак,) разрабатывается ПСД.

Также в 2021 году на территории района выделены средства на асфальтирование 38 улиц протяженностью 36,9 км, ведутся строительные работы. Кроме того, в населенных пунктах ведутся работы по укладке щебня на грунтовых дорогах общей протяженностью 44,5 км.

Отметив, что главное, – наладить обратную связь с населением, проводить системную работу, аким района в ходе прямого эфира ответил на вопросы жителей по вопросам инфраструктуры, социальной сферы.