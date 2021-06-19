Шымкент стал транзитной туристической зоной. Желающие посетить духовную столицу, зачастую останавливаются в третьем мегаполисе страны.

Поэтому в управлении туризма организовывают специальные туры. Но и в третьем мегаполисе есть на что посмотреть, о чем рассказать и даже чем удивить.

Арбат и Парк Абая давно стали излюбленными местами отдыха шымкентцев. Однако туристы практически ничего о них не знают. Заместитель городского акима Максут Исахов считает, что инфоцентры — главный пиар третьего мегаполиса страны.

А для удобства туристов приятным голосом, наряду с казахским и русским языками, остановки в автобусах будут объявлять и на английском. Нововведение коснётся всех автобусов, осуществляющих маршрут по основным достопримечательностям Шымкента.

-Вопрос с общественным транспортом постепенно решается, надеюсь, что со временем появится и культура вождения. Хорошо, что шымкентцы в этом помогают, жалуются на нерадивых водителей и контролёров. Мы обещаем и дальше своевременно реагировать на обоснованную критику, — подчеркнул Максут Исахов, заместитель акима г. Шымкента.

19 июня жители Шымкента отмечают День города. В разных его частях проходят концерты и выставки.

Туристам предлагают начать экскурсию с памятника Байдибек би. Его высота 23 метра.

Памятник установлен на самой высокой точке северной части Шымкента. С этого места прекрасно просматривается город. Это одно из лучших мест для памятного селфи.