Подготовка к отопительному сезону в Каратауском районе идет с опережением.

Из 384 многоэтажек опрессовку провели в 40. В июле запланировано подготовить еще 80 домов. Подготовкой домов к предстоящему отопительному сезону в районе занимается 6 коммунальных предприятий. Текущий ремонт производится и в котельных.

Жители 212-го дома в мкр «Нурсат» десять лет не знают проблем во время отопительного сезона. Владельцы квартир подписали соглашение с коммунальной компанией на обслуживание тепловых сетей. Сейчас бригада проводит опрессовку.

Домком четырех многоэтажек Кулазия Ермекбаева довольна работой коммунальной службы. В прошлый отопительный сезон от жителей на качество тепла нареканий не было.

Кулазия Ермекбаева, домком многоэтажки мкр Нурсат Қаратауского района:»Раньше всё время мучились, то тепла нет, то воздух не спустили, а после того как подписали договор с коммунальными службами, они все сами делают. Мы в месяц платим по 400 тенге. Как позвоню сразу приезжают и неполадки устраняют. В прошлый отопительный сезон жалоб не было. Жители довольны. Вот одними из первых в домах провели опрессовку. Теперь не надо беспокоиться».

Готовят дома к отопительному сезону в Каратауском районе 6 коммунальных предприятий. В ходе опрессовки бригада меняет неработающие вентили, краны, проверяет подачу воды.

Алиакбар Сыдыков, начальник коммунального предприятия:»Это теплообменник. Если его хорошо не прочистить, то температура горячей воды, поступающая по магистральной трубе из котельной в этом месте будет ниже. В Каратауском районе мы к отопительному сезону должны подготовить 52 дома. На сегодня опрессовку завершили в 17-ти. Готовые дома по акту принимают инспекторы «Куатжылуорталык-3″. Участвуют при сдаче дома и жители. К первому сентября опрессовку завершим».

Аким Каратауского района лично проверяет ход подготовительных работ к предстоящему отопительному сезону неслучайно. Котельная в АДЦ этой зимой вышла из строя.

Абзал Аликулов, аким Каратауского района: «Раньше котельную останавливали на 10 дней, не успевали прочистить все, в том числе и газовые форсунки. Учитывая это, в этом году ремонтные работы начаты с 1 июня. В связи с ремонтом один месяц горячей воды не будет».

-Когда подключите горячую воду?

-1 июля.

-Точно все работы успеете завершить ?

-Да.

-Даете гарантию ?

-Да, — ответил заместитель главного инженера котельной в АДЦ Шадияр Камалов.

В Картауском районе из 471 многоэтажного дома 384 подключены к центральной отопительной системе. Районный акимат планирует в июле в 80 многоэтажках завершить опрессовку. Если жители не будут сторонними наблюдателями, то подготовка к зиме пройдет качественно и во время считают домкомы.

Шынар Оразова