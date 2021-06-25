Казахстан занял 42-е место в рейтинге стран по числу привитых от коронавируса. Такая информация приводится в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

По официальным данным на 24 июня, доля полностью вакцинированных составила 9,4% (или 1,79 млн человек), на конец апреля этот показатель составлял 0,7%.

Таким образом, с начала кампании вакцинации в Казахстане от коронавируса был привит каждый десятый.

Благодаря этому наша страна переместилась с 60-го на 42-е место в рейтинге стран по количеству привитых граждан.

Данный рейтинг составляют специалисты научного онлайн-издания глобальных данных Our World in data. Согласно данным на 21-24 июня, безусловным лидером по количеству привитых от КВИ является Китай – здесь вакцину уже получили более 223 млн человек.

Однако это лишь 15% от общей численности населения КНР.

На втором месте – США, где число привитых превышает 150 млн.

Третье место по охвату вакцинации заняла Индия.

Здесь прививку от коронавируса получили уже более 51 млн граждан, или 3,7% населения.