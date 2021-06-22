Партийцы обсудили работу депутатского корпуса городского маслихата. В «Nur Otan» от народных избранников требуют показывать результат работы с населением, передает Otyrar.kz

Есть и особые требования к депутатам, рейтинг работы народных избранников будут оценивать не только партийцы, но и жители. Партийцы и депутаты должны оправдывать доверие, оказанное жителями и партией, иначе наказание неизбежно.

Теперь, работу будут оценивать по рейтингам — это стимул. Депутаты должны быть активнее в соцсетях, чтобы жители могли обращаться напрямую. Если будут злостные нарушители, партийцы обещают сообщать в СМИ.

«У нас нет злостных нарушителей, если таковые будут, я сам, первым вам скажу. Я буду требовать, чтобы его исключили из партии, если таковые будут», — говорит Бекайдар Тулегенов, заместитель председателя Шымкентского городского филиала партии «Nur Otan».

Злостных нарушителей нет, но есть те, кто пропускал собрания, всего таких четверо, депутаты не ставили в курс партийцев. Таких случаев быть не должно, говорят в«Nur Otan».

От народных избранников зависит многое, говорит Айгерим Джумакулова, за время работы сотни обращений и проблемных вопросов, какие-то удается решить сразу, но есть и такие проблемы на решение которых необходимо время.

«Депутаты должны быть активнее в соцсетях, я считаю, что они должны сближать народ с представителями власти. Люди в соцсетях могу высказать о своих проблемах, могут сказать, что думают и что их не устраивает. Тем самым можно видеть картину происходящего и это сближает. Мне кажется, нужно выстроить работу с обратной связью и тогда можно будет наладить диалог не только с депутатами, но и представителями власти», — считает Айгерим Джумакулова, депутат маслихата г. Шымкент.

В Шымкенте 23 депутата от партии«Nur Otan», среди которых представили разных профессий. В составе — сотрудники СМИ, бизнесмены, врачи.