Айсулу Еламан в этом году исполнилось 3 года. Девочка — миллионный житель Шымкента, после ее рождения городу присвоили статус мегаполиса.

Сейчас малышка уже совсем взрослая и ходит в детский сад, растет на радость родителям.

Айсулу Еламан уже понимает, почему перед Днем города к ней приковано особое внимание. Миллионной жительнице Шымкента в этом году исполнилось три года. Мама девочки говорит, что дочка растет очень активной и озорной.

-Айсулу очень активная, я ей говорила, что она миллионный житель города. Дочка своенравная, но большая умница, — рассказывает Айжан Ахайбекова, мать Айсулу.

Айсулу родилась в исторический для Шымкента день. 17 мая 2018 года, в день, когда Нурсултан Назарбаев впервые сообщил, что население Шымкента достигло миллионной отметки. В этот день на свет появилась маленькая Айсулу с символичной фамилией Еламанова: ель – страна, аман – благополучие.

У Айсулу теперь есть сестренка.

-Она сама выбирает одежду. Не носит то, что не нравится. Сейчас например не вылазит из платьев, они ей очень нравятся, — рассказывает мама девочки.

-Она послушная, очень любит играть, много смеется. А главное хорошо общается с сестренкой, — дополняет отец малышки Самат Еламанов.

Мама миллионной жительницы Шымкента сейчас в декретном отпуске. По профессии Айжан — специалист по финансам. А отец – медицинский работник.

-Отношения между папой и дочкой — это почти всегда что-то особенное. Дочки всегда ближе к отцу, она со мной всем делится, жалуется, если нужно. Я первой и хотел дочку, очень мечтал о ребенке. Благодарю Аллаха за Айсулу, — признается Самат Еламанов.

Увлечения у Айсулу, как и у большинства детей в ее возрасте, мультфильмы и сладости, девочка любит играть с друзьями. Говорить девочка начала рано. Правда, пока не готова стать теледивой. Увидев камеру, Айсулу засмущалась.

Когда Айсулу стала миллионным жителем, семье Еламановых подарили двухкомнатную квартиру. В ней семья и живет. Девочка ходит в детский сад, но больше любит ходить в гости к бабушке с дедушкой.

Семья Еламановых стала популярной сразу после того, как Айсулу признали миллионной жительницей Шымкента. У ребенка есть собственная страничка в Инстаграме. Там юный блогер делится интересными события своей жизни.