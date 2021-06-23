Дорого стало жить, говорят казахстанцы.

А чиновники уверяют, что нет. Иначе как можно с нынешними ценами на продукты установить прожиточный минимум для одного казахстанца в 34 тысячи 302 тенге в месяц? При этом 55% от этой суммы — 18 тысяч 866 тенге должны быть потрачены на приобретение продуктов.

Собирала продуктовую корзину Анастасия Новикова.

В этот список входят 43 наименования, есть и нормы потребления. Исходя из них мы и сейчас закупим продукты на 30 дней. И посмотрим, уложимся ли в 18 тысяч с небольшим. Поехали!

Итак, начнем с хлеба. Его на одного человека должно приходится по 105 килограммов в год, или по 18 буханок весом в 500 граммов в месяц. Забудем, что согласно нормам должен входить еще и ржаной хлеб, он нам явно сегодня не по карману. Купим самый дешевый по 80 тенге. Итого 1440. Мука пшеничная 1 сорт из расчета 1 килограмм на месяц — 480 тенге. Пачка макарон на месяц 160 тенге. Осталось 17 тысяч тенге.

Картошка 8 кило на человека в месяц по самой низкой цене обойдется в 2320 тенге. Еще 256 на лук. 864 тенге на морковь. Итого, на овощи ушло 3440. Красного мяса в месяц для поддержания жизни необходимо 3,5 килограмма на человека в месяц, по 2 170 тенге за кг. оно обойдется в 6076 тенге. 680 тенге уйдет на килограмм птичьего мяса. 1 бутылка подсолнечного масла -760 тенге.

Вот так выглядит рацион для поддержания жизни казахстанца на месяц по подсчетам чиновников. Но в сумму прожиточного минимума уложиться невозможно. У нас ушло 13036 тенге. А для того, чтобы заплатить 18 тысяч 866 тенге, нам пришлось от многого отказаться. И вот что осталось в нашей корзине!

Так что жить в Казахстане действительно дорого! И это мы еще не подсчитали непродовольственные траты.