Цены на продукты в Казахстане почти такие же как в Великобритании

Сравнение цен на продукты питания в Казахстане и ряде развитых стран показало неожиданный результат — стоимость базовой продуктовой корзины в республике оказалась сопоставимой с показателями Великобритании и Австралии.

В основу сравнительного анализа легла стандартная продуктовая корзина, включающая десять социально значимых товаров: молоко, курицу, говядину, муку, сливочное масло, рис, подсолнечное масло, сахар, картофель и лук. В Казахстане такая корзина обойдётся примерно в 12 тысяч тенге. В Австралии и Великобритании — чуть дороже, тогда как в Японии и США её стоимость превышает 20 тысяч тенге.

При этом разница в доходах населения кардинальна. Средняя месячная зарплата в Казахстане составляет порядка 250 тысяч тенге, тогда как в Великобритании, Японии и Австралии — более миллиона, а в США — превышает два миллиона тенге.

«Как показал анализ, цены у нас плюс минус одинаковые, за исключением мясных продуктов: говядины, мяса курицы, цены на эти продукты у нас значительно ниже. Этот экспресс анализ сделан, чтобы показать, сколько мы можем покупать таких продуктовых корзин. В Казахстане наименьшее количество — 21 корзина, в Японии — 54 корзин, в остальных странах ближе к 100», — говорит экономист Ерлан Каримов.

Эксперты отмечают, в развитых странах экономика работает эффективнее, выше производительность труда, практически отсутствует теневая экономика и значительно ниже уровень коррупции. Сельское хозяйство в нашей стране уступает по эффективности даже ближайшим соседям. Вдобавок, Казахстан, находясь в центре Евразии и не имея выхода к мировому океану, сталкивается с логистическими трудностями и зависит от импорта ряда продуктов.

Арман Байганов, экономист: «Высокая производительность труда в развитых странах выше, и в промышленности, и в сельском хозяйстве, то есть один работающий сотрудник в несколько раз превышает производительность труда, чем у нас в Казахстане. Соответственно, они могут больше выплачивать заработную плату населению и более конкурентоспособны».

В таких условиях значительная часть доходов казахстанцев уходит на питание. По данным нацстатистики, доля расходов на продукты в структуре семейного бюджета в Казахстане составляет около 50%. Это говорит о высоких ценах на продовольствие и низких доходах.

«Япония, США, Германия, Франция, там этот показатель в районе 10%, если взять страны центральной и восточной Европы, которые, также как и мы были в советском лагере, там этот уровень 17-18%. Порядка трех раз ниже чем у нас», — говорит директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП» Марат Каирленов.

Примечательно, что самый низкий уровень доли расходов на питание в Казахстане был зафиксирован почти 20 лет назад и составлял порядка 30% от заработной платы.