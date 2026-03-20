В Толебийском районе 200 семей получили продуктовые корзины

В Толебийском районе в преддверии праздника Наурыз мейрамы и Ораза айт состоялась благотворительная акция «Рамазан қоржыны». Мероприятие прошло в районной мечети «Нур» при поддержке частного фонда «Куаныш Ешенкул».

В рамках акции 200 малообеспеченным семьям были вручены продуктовые корзины. Мероприятие началось с чтения Священного Корана.

В благотворительной акции приняли участие главный имам района Усен Саурбаев, представители фонда, а также трехкратный чемпион мира по боевому самбо Арман Оспанов.

Арман Оспанов поздравил собравшихся с праздниками, отметив, что важно поддерживать друг друга и делиться добром в такие дни.

В свою очередь Усен Саурбаев поблагодарил спонсоров и подчеркнул: пусть в нашей стране всегда будут мир, благополучие и единство, после чего прочитал молитву.