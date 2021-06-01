Аким города Шымкент Мурат Айтенов в честь празднования 1 июня – Международного Дня защиты детей на площади дендропарка встретился с победителями международных, республиканских олимпиад и научных, спортивных, художественных соревнований.

Из них 18 учащиеся — призеры республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам, 33 учащихся — победители международных и республиканских научных проектов по общеобразовательным предметам. На собрании под открытым небом аким города выступил с поздравительной речью и поговорил со школьниками в свободном формате.

За годы Независимости в Шымкенте было 51 детский сад, 68 средних школ, в настоящее время количество детских садов — 526, школ — 186. За тридцать лет построено 98 современных учебных заведений на 68 тысяч мест, на 85% выполнен капитальный ремонт, решается проблема трехсменных, аварийных школ. Кроме того, в эти годы созданы школы для одаренных детей с обучением на трех языках, сеть Назарбаев Интеллектуальных школ.

Аким города поделился своими детскими воспоминаниями, отметив, что на молодых людей возлагаются большие надежды.

«Мы создаем все условия для качественного образования, сознательного воспитания. С каждым годом в городе увеличивается количество детей, увеличивается и доля строящихся школ. Каждый ребенок в стране находится под защитой государства. Образованный, талантливый человек всегда найдет свой путь. Желаю вам продуктивных, интересных каникул», — сказал аким города.