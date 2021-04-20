В Шымкенте, в индустриальной зоне «Онтустик» теперь производят уникальную продукцию, которая не имеет аналогов в стране.

В таких масштабах листовой полипропилен в стране не производили. Из него изготавливают от габаритных резервуаров для хранения различных жидкостей, до бассейнов и горок в аквапарках.

Компания «Юг Регион Пласт» реализует любой проект: от вешалок и плечиков — до резервуаров для хранения жидкостей, понтонов и бассейнов.

«Наш завод строился, при поддержке государства по двум программам это «Карта индустриализации Казахстана» и «Дорожная карта бизнеса -2020″ по двум программам в 2011 году мы начали строительство завода, а сам завод был запущен в 2013 году», — говорит Санжар Бауыржанов, коммерческий директор компании «Юг Регион Пласт».

Конкуренция есть, но небольшая, говорят основатели завода. Но только не по производству. В основном завозят уже готовый продукт.

Несмотря на то, что это пластик, в компании уверяют, что производство не наносит никакого вреда природе.

Шуддин Саидов