Завод по производству травертина в городе Шымкент был запущен в начале этого года в рамках индустриально-инновационной программы.

Производственная площадка, расположенная в индустриальной зоне «Оңтүстік», обрабатывает камень в трех цехах и производит необходимые строительные материалы.

Производственная мощность предприятия составляет 1000 квадратных метров в сутки. 80% продукции ориентировано на внутренний рынок. Материалы из травертина используются на фасадах городских многоэтажных домов, различных декоративных памятниках и скульптурах сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

— На предприятии производство продукции проводится без отходов. Во всех трех цехах резка камня ведется вместе с водой. Вода, используемая для резки, собирается в 5 бассейнах по 400 тонн. Мелкий щебень фильтруется и производится гидравлическим давлением в 4 вида кирпича, — сказал заместитель директора завода Жанабек Сопаев.

Кроме того, производимые здесь изделия из камня соответствуют стандартам качества. А поскольку это экологически чистый продукт, который не излучает радиацию, спрос на него растет как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. На сегодняшний день заказы поступают из Узбекистана, России и ОАЭ.

На заводе на постоянной основе трудоустроены 98 человек. Также, для сотрудников из отдаленных населенных пунктов предусмотрено общежитие на 45 человек. Кроме того, рабочие обеспечены трехразовым горячим питанием.

 

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