В Шымкенте производство медицинских изделий способствует импортозамещению

В индустриальной зоне «Тассай» в Шымкенте работает предприятие ТОО «ЭКО-ФАРМ», специализирующееся на производстве медицинских изделий. Объем инвестиций в проект составил 15 млрд теңге.

Производственная мощность предприятия позволяет выпускать до 1,25 млн единиц медицинской продукции в год. На заводе производят медицинские маски, защитные костюмы, халаты и очки, хирургические и противочумные комплекты, а также другие изделия медицинского назначения.

На предприятии создано 45 постоянных рабочих мест. В дальнейшем компания планирует наращивать объемы производства, что позволит создавать дополнительные рабочие места и увеличивать налоговые поступления в местный бюджет.

Деятельность ТОО «ЭКО-ФАРМ» направлена на развитие отечественного производства медицинских изделий, снижение зависимости от импорта и обеспечение внутреннего рынка качественной продукцией.

Расширение производственных мощностей предприятия также будет способствовать развитию промышленного сектора Шымкента, созданию новых рабочих мест и укреплению социально-экономического потенциала города.