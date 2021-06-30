Сегодня на внеочередной седьмой сессии маслихата города Шымкент седьмого созыва назначен аким Енбекшинского района.

На сессии депутаты единогласно поддержали кандидатуру Есильбека Досбола Куздикбаевича.

Пожелав успехов в работе Досболу Куздикбаевичу, который трудился в социальной сфере, аким города выразил уверенность в том, что у него достаточно опыта и компетентности в выполнении поручений Главы государства по развитию регионов.

Досбол Куздикбаевич родился в 1983 году, образование – высшее. По специальности инженер-технолог, бакалавр государственного управления. В трудовой деятельности работал инспектором по социальной работе аппарата акима Аль-Фарабийского района, ведущим специалистом, главным специалистом отдела по работе с населением, руководителем отдела по работе с населением данного акимата. С 2020 года по сегодняшний день занимал должность заместителя акима Аль-Фарабийского района.

Галымжан Ильясов, занимавший должность акима Енбекшинского района с 2013 года, внес большой вклад в развитие района. За заслуги награжден орденом «Құрмет».