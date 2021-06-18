Заместитель по воспитательной части одной из школ Туркестанской области дерется и ругается матом.

Видеозапись появилась в социальных сетях. На кадрах видно, как женщина накинулась на мужчину, сидящего в машине. Где и когда произошла потасовка неизвестно, но на кадрах пользователи сети узнали директора по воспитательной работе общеобразовательной школы села Бадам Ордабасинского района Туркестанской области.

Ее назначили на должность завуча несколько месяцев назад. До этого женщина работала заведующей в детских садах. В марте прошлого года устроилась завхозом в школу Ордабасинского района. Проработав несколько месяцев, она пошла на повышение и «дослужилась» до заместителя директора школы по воспитательной работе.

Директор учебного заведения говорит, что сейчас по закону, уволить сотрудницу она не может. Завуч находится в отпуске по уходу за ребенком. Но по словам руководителя отдела развития человеческого потенциала Ордабасинского района Шуги Нурабаевой, скандальному завучу придется освободить место работы.

Взять интервью у героини сандального видео не получилось. По словам ее супруга, сейчас она находится в больнице.

«Мы отправили ей письмо, с просьбой выйти на работу и явиться в школу. Если она не придет, то мы уволим ее по статье. Если придет, все равно снимем с должности», — говорит Шуга Нурабаева, руководитель отдела развития человеческого потенциала Ордабасинского района Туркестанской области.

Анастасия Новикова