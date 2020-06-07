В Шымкенте провели брифинг по поводу скандального ролика с девушкой в мини-юбке, который сейчас обсуждают все социальные сети, сообщает otyrar.kz.

Скандальный видеоролик от шымкентской киностудии «Талас FILM», от режиссера Серика Таласова, прогремел на весь Казнет в минувшие выходные. В нем показано, как молодая девушка в черной короткой юбке и белом топе ловит такси. Подвезти юную леди решил водитель черного Mercedes. Уже в пути мужчина сказал, что принял ее за проститутку из-за внешнего вида, и спросил о стоимости ее услуг в постели. Причем, в титрах видеоролика было указано, что он был снят по ЗАКАЗУ Молодежного ресурсного центра Управления по делам семьи, детей и молодежи Шымкента.

Казахстанцы разделились на два фронта, одни режиссера поддержали, другие жестко раскритиковали, причем вторых, явно было больше.

Ответ держал руководитель управления по делам семьи, детей и молодежи Жандос Калтаев. По его словам, впервые о видеоролике он узнал из социальных сетей, до этого сценарий он не видел.

«Ролик вообще не обсуждался, сценарий не утверждался», — заявил Жандос Калтаев.

По его словам, ролик — задумка и воплощение авторов видео, деньги на него из государственного бюджета не выделялись.

«Подобного рода ролики никогда нами не поддерживались. Если в каком-либо ролике было ущемление вообще кого-либо, мы это будем пресекать. Мы как и до этого работали в плане защиты прав женщин, детей, будем работу продолжать и усиливать. Мы не разделяем эти ценности», — заверил Калтаев.

По словам Калтаева, в городе теперь будет создана специальная группа, которая будет рассматривать сценарии, посыл и «месседж». Он заверил, что впредь управление будет следить за тем, чтобы ролик «не ущемлял те или иные права». Кроме того, будут созданы видеоролики, по темам: ранняя беременность, отсутствие образования у женщин.

Пользователи соцсетей были категоричны.

«Отвратительный ролик о том, что вместо того, чтобы преследовать факт насилия и дискриминации, общество преследует женщин. Учить, какую одежду носить, видимо, важнее, чем учить не насиловать и не домогаться, да? Мне очень жаль, что в нашем «светском и равном» обществе транслируются и поддерживаются такие мысли», — написала пользователь almasemai.

В местном акимате поспешили заверить, ролик — не государственный заказ. На брифинге режиссер С. Таласов рассказал о видеоролике.

– В видеоролике, возможно, есть ошибка. Но наша цель — сохранение казахского национального воспитания. Видеоролик снят с этой целью. Воспитание начинается с колыбели. У меня три дочери. Их будущее меня очень волнует. Мы хотели открыто показать проблему и решить ее, – сказал С. Торебекулы.

Между тем, оказалось, что МРЦ давно сотрудничает с компанией «TALAS FILM». Им даже были выделены средства на создание нескольких видеороликов, на которые из госказны выделили 6 миллионов 200 тысяч тенге.

«В здании молодежного ресурсного центра расположены офисы ряда организаций и различных творческих объединений, в том числе и киностудия «Талас FILM». Ранее данная киностудия использовала логотип центра при съемке пропагандистских роликов. Средства на этот ролик со стороны государства не были выделены. Он снимался на собственные средства в киностудии «TALAS FILM». В конце ролика вместо слова «поддерживает» было написано «заказано». После того, как мы заметили это, мы убрали логотип центра. Мы будем строго следить за тем, чтобы подобные материалы не были распространены. Мы за защиту прав женщин, семейных ценностей, прав детей и молодежи и, соответственно, ни в коем случае не допускаем дискриминации по внешнему виду отдельно взятого человека», — рассказал Калтаев.

«Мы разбирательство проводим, по итогам дополнительно сообщим. У нас есть договорные обязательства, нужно смотреть на историю, мы много лет работаем, у компании много хороших сценариев. Все мы люди и нам свойственно ошибаться. Поэтому рассматривать через призму данного видеоролика не стоит», — уверен руководитель управления по делам семьи, детей и молодежи.

Жандос Калтаев поспешил дать ответ и пользователям соцсетей, где ролик вызвал бурную реакцию.

«Как руководитель выражаю официальную позицию Управления по делам семьи, детей и молодежи, касательно распространившегося в социальных сетях ролика, с недопустимым сценарием, где диалог между молодой девушкой и водителем построены на почве оскорбления представительницы женского пола по внешнему виду.

Наши действия, как государственного органа направлены на пресечение любого вида дискриминации в отношении женщин, детей и молодежи: по нации, вере, пола каждого гражданина, что конкретно прописано в Конституции РК.

Учитывая, что Молодежный ресурсный центр является подведомственным учреждением нашего управления, проводимые мероприятия, программы согласовываются с управлением, но на согласование сценарий данного ролика не поступал.

Вместе с тем, как мне сообщили, факт размещения ролика на официальной странице ресурсного центра в Инстаграме произошел вследствие неосведомленности на предмет согласования с руководством, ответственных лиц отдела по работе с общественностью. Впредь будем более жестче контролировать выпуск достоверных и качественных по содержанию материалов.

Кроме того, молодежный ресурсный центр не принимал этот материал по договору оказания услуг и право собственности не переходило.

Осознавая всю серьезность ситуации, уверен, что инцидент послужит уроком для всех заинтересованных лиц, участвовавших в создании продукта.

Приношу глубочайшие извинения и со своей стороны приложу все усилия, чтобы впредь такого не допускать.

P.S. Поручил руководству ресурсного центра организовать конкурс на лучший сценарий. В этой связи, обращаюсь ко всем общественным организациям и активистам, если у вас имеются идеи для сценариев, то мы открыты к предложениям и дальнейшей съемке», — написал в социальной сети Жандос Калтаев.

Свое мнение в социальных сетях высказали и юристы. По их словам, случись такой инцидент в реальной жизни, горе-таксист мог бы поплатиться деньгами и свободой.

«Для юриспруденции содержание ролика предельно однозначное. Таксист-моралист:

1. Совершил мелкое хулиганство. Это административное правонарушение, тянет на 10 суток. При этом высокодуховный мерсовод пробалансировал на грани с преступлением средней тяжести (незаконное лишение свободы).

2. Нанес пассажирке моральный вред. Она может взыскать его с него», — отметил известный адвокат Джохар Утебеков.

Отмечу, что после шквала негативных комментариев, Серик Таласов удалил видеоролик со своей странички. Тем не менее видеоролик успели перепостить к себе несколько известных youtube-каналов.

Анастасия Новикова