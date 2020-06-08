Министр информации и общественного развития Аида Балаева на своей странице в Facebook дала свою оценку скандальному видеоролику, сообщает otyrar.kz.

«Казахстан является светским государством, и Конституция гарантирует всем нашим гражданам одинаковые права, уважение к их чести и достоинству. В том числе речь идет о различных публикациях в соцсетях, которые могут оскорбить чьи-то чувства.

Также это касается и видеороликов, которые создаются в рамках государственного социального заказа.

Полагаю, идеологам на местах нужно тщательно подходить к производству контента, не забывая о главных приоритетах нашего государства.

Думаю, должны быть созданы специальные рабочие группы при акиматах, которые будут детально анализировать и отбирать ролики, прежде чем их опубликуют в СМИ и социальных сетях».